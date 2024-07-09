في وجه الانتقادات.. نجم إنجلترا يدافع عن هاري كين "أعظم مهاجم رآه على الإطلاق!"

انتقادات الهداف التاريخي للإنجليز لم تنل من إشادات زميله به..

دافع الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد عن زميله في منتخب "الأسود الثلاثة" وهدافهم هاري كين، في خضم الانتقادات التي يتعرض لها مهاجم بايرن ميونخ في يورو 2024.

وقال أرنولد إن كين هو أعظم لاعب يقوم بالإنهاء رآه في حياته، مؤكدًا أن "أي شخص يواجه إنجلترا لا يود أن يرى هاري كين يلعب، أعتقد أننا نتحدث عن الهداف التاريخي لإنجلترا، لذا فإن هذا أمر كبير".

وأردف: "إنه يمثل تهديدًا دائمًا داخل منطقة الجزاء وحولها، يجب أن تكون في حالة تأهب قصوى وهو أمامك لأنه يستطيع إنهاء الكرة من أي زاوية، أقول دائمًا إنه أفضل مهاجم رأيته أو لعبت معه يمكنه وضع الكرة في الشباك من أي مكان، كما أن أسلوبه في الاستمرارية لا يصدق أيضًا، إنه لاعب رائع".

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وبينما تستعد إنجلترا لمواجهة هولندا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 في دورتموند، سيواجه كين وجهًا مألوفًا هو فيرجيل فان دايك، زميل ألكسندر أرنولد في ليفربول.

ومع ذلك، فقد اعترف أرنولد بأنه ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله لمساعدة كين ورفاقه على استغلال نقاط ضعف فان دايك، حيث إن المدافع الهولندي رائع في مهام مركزه.

وقال: "الجودة التي يتمتع بها، أعتقد أن أي شخص شاهده وهو يلعب، على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، سيقول كم هو لاعب جيد، لذلك ليس لديه الكثير من نقاط الضعف".

وأضاف: "لا أعلم إذا كان بإمكاني تقديم الكثير من المساعدة للاعبين المهاجمين، لكن علينا أن نتجاوزهم للوصول إلى النهائي".