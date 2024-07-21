اللاعب بحسب عدة تقارير خضع بالفعل للجراحة الحساسة

أكدت عدة تقارير علة خضوع النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو لجراحة تجميلية في الفترة الماضية بتقنية طبية حديثة.

صحيفة "موندو" الإسبانية فجرت مفاجأة نقلاً عن "Espejo Público" بأن صاحب التسعة وثلاثين عاماً ليس بجديد عن عالم عمليات التجميل وسبق وأجرى عدة عمليات بالفعل بجسده.

وذكرت "جيما لوبيز" أن رونالدو قام بإجراء عملية تجميلية بعضوه الذكري لتطبيق تقنية طبية جديدة، الأمر الذي نقلته عدة مصادر في إسبانيا والبرتغال بالساعات الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت "أنتينا" وكذلك "سوشيالايت" التي استضافت الطبيب المختص كارمين أورتي إن الجراحة تقوم على حقن مواد تساعد في التحكم بالأعصاب بالمنطقة، مما يحسن من الوظائف الجنسية ويزيد من سماكة المنطقة حيث يتم الحقن.

وأوضح الطبيب أن الهدف من العملية الممنوعة قانوناً في إسبانيا وتصل تكلفتها إلى 3200 يورو بحسب تقديره هو تقليل التعرق والرائحة من المنطقة المحقونة بالأساس والقضاء على التجاعيد، وأن استخدامها شائع للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية.