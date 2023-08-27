في مباراة سينمائية .. برشلونة "لا تراجع ولا استسلام" يتغلب على فياريال برباعية

برشلونة يرفض الهزيمة أمام فياريال في مباراة مجنونة....

نجح برشلونة في تحقيق فوز هام ومثير، على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبنتيجة اليوم وصل الفريق الكتالوني إلى النقطة السابعة، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة الثالثة في المركز الثالث عشر.

فياريال بدأ المباراة بقوة، وهدد مرمى شتيجن مبكرًا في الدقيقة العاشرة بتمريرة طويلة وصلت إلى ألكساندر سورلوث الذي سدد تسديدة مباغتة ولكن شتيجن تألق وتصدى لها بقدمه.

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وجاء الرد السريع من الضيوف، في الدقيقة 13 بهدف التقدم برأسية جافي، بعد عرضية متقنة من الشاب يامال من الجانب الأيمن.

واستغل لاعبو الفريق الكتالوني أفضل استغلال، واستمر طوفان هجمات الفريق الكتالوني، الذي أسفر عن هدف ثانٍ، بعد تبادل التمريرات بين لاعبي الضيوف، انتهت بتمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي، إلى دي يونج الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية في الشباك.

ونجح فويث في خطف هدف تقليص الفارق للغواصات، في الدقيقة 26 بعد ركنية من الجانب الأيمن، ارتقى لها بقوة ووضعها في الشباك برأسية متقنة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق، نجح سورلوث في تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر قابلها بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 50، استلم أليكس بينا تمريرة من الجانب الأيسر لمشارف منطقة جزاء برشلونة، ليسددها في المرمى بطريقة مميزة، معلنًا عن تقدم الغواصات.

وحاول لاعبو برشلونة العودة إلى المباراة، وفي الدقيقة 56، استلم الشاب يامال تمريرة على مشارف منطقة الجزاء، وسددها بطريقة رائعة ولكن القائم يتعاطف مع أصحاب الأرض ويمنع دخول الكرة الشباك.

وأسفرت محاولات لاعبي برشلونة، عن تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 69 عن طريق فيران توريس، الذي استغل الارتباك الدفاعي من لاعبي فياريال، أثناء تدخلهم على جافي وسدد الكرة بقوة في المرمى.

الإثارة لا تنتهي في ملعب لا سيراميكا، وفي الدقيقة 71 نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إضافة الهدف الرابع، بعد متابعة تسديدة يامال التي ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، أهدر ليفاندوفسكي فرصة الهدف الخامس لفريقه، بعدما انطلق من وسط الملعب وأصبح في شبه انفراد بالمرمى، ولكنه سددها في جسد الحارس.