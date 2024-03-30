في ليلة هاتريك رونالدو .. النصر يتمسك بآماله في الدوري ويلاحق الهلال بخماسية في الطائي

خماسية للنصر في شباك الطائي...

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نجح النصر في تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب الطائي، بخمسة اهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 59 في المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.

المباراة بدأت قوية منذ اللحظات الأولى، وجاء التهديد الأول في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من عبد الرحمن غريب، ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 19 أعلن أوتافيو، عن الهدف الأول للعالمي بعدما أرسل كرة طولية من الطرف الأيسر، باغتت الدفاع والحارس وسكنت المرمى.

وجاء الرد السريع من الطائي في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة من فيرجيل من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، كاد ماني أن يخطف لفريقه هدف التقدم من جديد، بعدما أرسل رونالدو عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها المهاجم السنغالي برأسية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 34 انطلق فيرجيل بكرة نحو مرمى النصر، ولكن تقدم أوسبينا وتصدى للكرة، ولكن فيرجيل ارتطم به، وبعد العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، ثم الحمراء في وجه مهاجم الطائي.

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وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول بلحظات، أرسل ماني عرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عبد الرحمن غريب برأسية قوية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 بعد ركنية للنصر، قابلها ماني برأسية قوية حاول الدفاع ابعادها وارتطمت في العارضة ومرت بسلام على مرمى الطائي.

وفي الدقيقة 64، وبعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن لعبها ماني، انطلق رونالدو نحو الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، ليسجل الهدف الثالث للعالمي.

وسريعًا أضاف صاروخ ماديرا، الهدف الرابع للنصر بتسديدة قوية بعدما تابع الكرة التي ارتطمت في القائم.

وفي الدقيقة 87 أعلن كريستيانو رونالدو، عن الهدف الشخصي الثالث له والهدف الخامس لفريقه، برأسية قوية جاءت بعد عرضية من الجانب الأيمن.

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