في ليلة رياض محرز التاريخية.. الأهلي يضرب الفيحاء برباعية

الراقي أكل الأخضر واليابس.. ويايسله كسب الرهان

SHAHID

اكتسح أهلي جدة، مضيفه الفيحاء بنتيجة (4-0)، اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تناوب على تسجيل رباعية الأهلي، كل من فراس البريكان "هدفين" في الدقيقتين (11 و30)، علي مجرشي (17) ورياض محرز (43 من ضربة جزاء).

وبهذا الفوز العريض، يعود الأهلي إلى طريق الانتصارات من بوابة الفيحاء، بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل السلبي مع الرائد، فيما شهد اللقاء حدثا تاريخيا بوصول النجم الجزائري رياض محرز للهدف رقم 200 في مسيرته.

ورفع الأهلي رصيده في جدول ترتيب دوري روشن السعودي إلى 34 نقطة، لكنه يبقى في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن النصر (الوصيف) و10 نقاط عن الهلال (المتصدر)، لكنهما لعبا مباراة أقل من الراقي، بينما تجمد الفيحاء في المركز العاشر بـ19 نقطة.

سيطر "الراقي" على المباراة بالطول والعرض وكسب مدربه ماتياس يايسله، الرهان على لاعبه فراس البريكان الذي بدأ أساسيا ليسجل مشاركته رقم 100 في دوري روشن وأحرز هدفين رائعين، فقتل اللقاء مبكرا، ثم استغل الأهلي كل الفرص المتاحة للتسجيل، لينهي الشوط الأول متقدما (4-0).

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وفي الشوط الثاني، بدا الأهلي واثقا من الفوز واستمرت سيطرته معتمدا على انطلاقات رياض محرز من اليمين، وأهدر البديل فيرمينو أكثر من فرصة لزيادة الغلة، مع الدور البارز للحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي حرم سكالا من تسجيل هدف محقق يحفظ ماء وجه أصحاب الأرض.

SHAHID