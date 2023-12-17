في ليلة إصابات الدفاعات .. ريال مدريد يغرق فياريال برباعية!

ريال مدريد يضرب فياريال برباعية....

حقق ريال مدريد، فوزًا هامًا على حساب فياريال، بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد، عند النقطة 42 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بشكل مؤقت خلف جيرونا، ويتجمد رصيد فياريال عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر.

ريال مدريد، بدأ المباراة بقوة ولكن ضغطه لم يصل إلى مستوى الخطورة المطلوبة، حتى الدقيقة 24، عندما أطلق لوكا مودريتش تسديدة قوية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

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وسريعًا ترجم ريال مدريد، فرصه إلى هدف، في الدقيقة 26 بعد عدة تمريرات بين لاعبي الفريق، وصلت إلى مودريتش على مشارف منطقة الجزاء، الذي لمس الكرة من مرة واحدة ولعبها عرضية إلى بيلينجهام الذي ارتقى ووضع الكرة في الشباك برأسية قوية.

وبعد مرور 35 دقيقة من المباراة، توقف اللقاء لسقوط دافيد ألابا، ريال مدريد ومعاناته من إصابة قوية جعلته يغادر المباراة ويشارك ناتشو بدلًا منه.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وبعد العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم احتساب هدف ريال مدريد الثاني، بعد ركلة ركنية وصلت إلى فاسكيز الذي مرر الكرة إلى رودريجو، ليسددها بدوره بقوة في المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

وبين شوطي المباراة، أجرى المدرب كارلو أنشيلوتي، التغيير الثاني في صفوف ريال مدريد، لإصابة ميندي وشكواه من بعض الآلام العضلية ومشاركة فيران جارسيا بدلًا منه.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد مرور عشر دقائق قلص موراليس، الفارق لصالح فياريال، بهدف جاء بعد عدة تمريرات، انتهت عند موراليس الذي سدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وجاء الرد السريع من لاعبي الميرينجي في الدقيقة 66، بزيادة الفارق مرة أخرى بتوقيع براهيم دياز، بمجهود فردي، بعد انطلاقة سريعة راوغ فيها دفاع فياريال ثم سدد تسديدة قوية سكنت المرمى.

وبعد مرور أربع دقائق من الهدف، قتل لوكا مودريتش المباراة اكلينيكيًا، بهدف رابع للملكي، بعد خطأ دفاعي من فياريال استغله رودريجو، لترتد بعده الكرة إلى مودريتش الذي أطلق تسديدة أرضية في مرمى الضيوف.