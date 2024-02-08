في ليلة انطفت فيها شمس النصر .. الهلال بطلًا لكأس موسم الرياض بهدفين في شباك العالمي

الهلال بطلًا لكأس موسم الرياض..

نجح الهلال، في تحقيق لقب كأس موسم الرياض، بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من البطولة، التي ضمت معهما فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وحسم الموج الأزرق، لقب البطولة بعدما جمع ست نقاط، وجاء النصر في المركز الثاني بثلاث نقاط، وتذيل الفريق الأمريكي الترتيب دون أي نقطة.

المباراة بدأت بقوة وضغط من الهلال، بحثًا عن هدف التقدم، وسيطر لاعبو الموج الأزرق على الدقائق الأولى، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى النصر.

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وتوقف اللقاء بعد مرور عشر دقائق لإصابة لودي، واستمر اللعب مرة أخرى بعد دقيقتين عقب تلقيه العلاج اللازم.

وأسفر ضغط الهلال عن هدف أول، في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن لعبها سعود عبد الحميد وصلت إلى سافيتش، الذي سدد الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وكاد الهلال أن يضيف الهدف الثاني، بعد خطأ دفاعي في الدقيقة 18 استغله ميتروفيتش وانطلق إلى منطقة جزاء النصر، ثم مرر الكرة إلى مالكوم، الذي سدد تسديدة ولكن راغد النجار تألق وتصدى لها بثبات.

ضغط الهلال يستمر، وبخطأ من رونالدو في التمرير في الدقيقة 25، استغله ميشيل، وانطلق بالكرة إلى منطقة الجزاء، ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة إلى ركنية.

وبعد نصف ساعة من الشوط الأول، ترجم سالم الدوسري ضغط الهلال، إلى هدف ثان، بعد تمريرة سحرية من مالكوم، وضعت سالم في انفراد بمرمى النصر، ليسدد الدوسري الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ألغى الحكم الهدف الثالث للهلال، والذي سجله مالكوم، لوجود تسلل على ميتروفيتش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، جاء التهديد الأول للنصر، بعد كرة طولية وصلت إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء، سددها بقوة ولكن بونو تصدى لها، ثم ارتدت للنجم البرتغالي الذي سددها من جديد ولكن خرجت إلى ركلة مرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، كان سالم الدوسري قريبًا من تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بطريقة مميزة بعدما تلاعب بدفاعات النصر بمجهود فردي، وراوغ أكثر من لاعب قبل أن يتصدى الحارس للكرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وبعد مرور ثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة ركنية للهلال، جاء منها الهدف الثالث للزعيم، بأقدم على آل بليهي، ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل.

شوط المباراة الثاني، كان أكثر هدوءًا، من الأول وقلت فيه الفرص الخطرة من الجانبين، بالرغم من سيطرة النصر على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ياسين بونو.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، للنصر من خارج منطقة الجزاء، علبها تاليسكا، ولكنها مرت فوق المرمى بقليل.