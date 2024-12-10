في غياب صلاح.. بالمر يتربع على عرش فانتازي الدوري الإنجليزي

نجم تشيلسي يخطف الأضواء من الجميع

تربع كول بالمر، نجم وسط تشيلسي، على عرش لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعد تألقه الشديد في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج.

وسجل بالمر هدفين رائعين من ضربتي جزاء، وصنع هدفًا آخر، ليقود تشيلسي للفوز على السبيرز بنتيجة (4-3) خارج الديار، ويحصل اللاعب على 15 نقطة، ملاحقًا محمد صلاح نجم ليفربول، في قائمة أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في اللعبة.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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غياب صلاح

استثمر بالمر غياب صلاح عن منافسات تلك الجولة، بعدما تم الإعلان من جانب رابطة الدوري الإنجليزي عن تأجيل المباراة الافتتاحية للأسبوع بين ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد بسبب عواصف شديدة اجتاحت المدينة قبل ساعات من موعد اللقاء.

وبذلك تجمد رصيد صلاح عند 123 نقطة منذ بداية الموسم، بينما استطاع بالمر أن يزيد من رصيده إلى 106 نقاط في المركز الثاني، بينما يبتعد ساكا في المركز الثالث برصيد 87 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن هالاند صاحب المركز الرابع بـ86 نقطة.

وشهدت الجولة عددًا كبيرا من الأهداف الدفاعية، فقد سجل مدافعون مثل ساليبا من أرسنال، وميلنكوفيتش من نوتنجهام فورست، وكولينز من برينتفورد، ومونيوث من كريستال بالاس.

بينما عاد الكاميروني بريان مبيومو نجم برينتفورد لجمع النقاط مرة أخرى بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه الكبير على نيوكاسل (4-2)، وتمكن من جمع 10 نقاط، وهو نفس ما فعله مورجان جيبس وايت لاعب وسط نوتنجهام فورست.

فيما أعاد جيمي فاردي هداف ليستر سيتي ذكريات الحفلة، بتسجيله هدفًا وصناعة آخر ليتعادل لفريقه أمام برايتون على ملعب كينج باور، وحصل على 9 نقاط.

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (6 نقاط)

الدفاع: ساليبا (8 نقاط) - ميلنكوفيتش (7 نقاط) - كولينز (7 نقاط) - مونيوث (7 نقاط)

الوسط: بالمر (15 نقطة) - مبيومو (10 نقاط) - جيبس وايت (10 نقاط) - واتارا (9 نقاط) - بوين (9 نقاط).

الهجوم: فاردي (9 نقاط)

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