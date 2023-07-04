في غياب ريال مدريد وبرشلونة .. اتفاقية تاريخية بين أندية الدوري الإسباني

اتفاقية تاريخية بين أندية الدوري الإسباني..

توصل ما يصل إلى 14 ناديًا من الدوري الإسباني إلى اتفاق تاريخي فيما يخص تذاكر مباريات موسم 2023-2024 من "لا ليجا".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن 14 ناديًا وقعوا اتفاقية لصالح الجماهير، يضمن خلالها المشجعين الزائرين الحصول على 300 تذكرة على الأقل بسعر ثابت يبلغ 30 يورو فقط لمشاهدة المباريات بين الفرق المشاركة في الاتفاقية.

الأندية التي وقعت على الاتفاقية هي ألميريا، وقادش، وإشبيلية، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وسيلتا فيجو، وريال سوسييداد، وأتلتيك بيلباو، وغرطانة، ولاس بالماس، وألافيس.

وبهذا الاتفاق، سيتمكن عشاق كل هذه الفرق من حضور المباريات بين الأندية المشاركة عندما يتوجهون كزوار، بسعر رمزي يبلغ 30 يورو، وسيضمن الزوار ما لا يقل عن 300 تذكرة مضمونة بحد أدنى بتلك القيمة الرمزية.

المفاجأة كانت في غياب كبيري إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة عن التوقيع على تلك الاتفاقية، وانضمت لهما أندية خيتافي ورايو فاييكانو وفياريال وأوساسونا.

يذكر أن موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني سينطلق يوم 12 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة في 26 مايو 2024.