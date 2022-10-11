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في عمر الـ 46.. نجم ريال مدريد يصبح جدًا!

مازن زكي
مازن زكي
10:35 م غرينتش+3 10‏/11‏/2022
Guti Real Madrid 2002
لاعب ريال مدريد السابق يصبح جدًا في عمر صغير

سيصبح نجم ريال مدريد السابق خوسيه ماريا جوتي جدًا في عمر الـ 46، حيث تتوقع ابنته زيرا، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا مولودًا بعد أن أعلنت حملها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قالت: "أردنا مشاركة هذه الأخبار التي لا تجعل كلانا أكثر سعادة. نحن نتوقع مولودنا الأول، نحن متحمسون وسعداء للغاية ومتشوقون بشكل خاص لعيش جميع المراحل التي تأتي إلينا الآن. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

وبالتالي سيصبح لاعب ريال مدريد السابق جدًا في عمر صغير مثل الـ 46، حيث أوضح تقرير صحيفة "آس" أن جوتي ينتظر حفيده في فصل الربيع المقبل على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن متوسط ميدان ريال مدريد قد سبق وأن لعب للملكي في 542 مواجهة سجل من خلالها 77 هدفًا وقدم 93 تمريرة حاسمة لزملائه.

جوتي كان لاعبًا ممتازًا صاحب لمسة إبداعية جعلته يستمر مع الملكي لسنوات طويلة حقق من خلالها 14 لقبًا مع فريق العاصمة الإسبانية.

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