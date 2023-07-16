في عطلته يعلم الجميع .. إرلينج هالاند يكشف سر نجاحه الباهر!

أحمد الغنام
Erling Haaland Norway Scotland 2023Getty
إيرلينج هالاندمانشستر سيتيShowbizالدوري الإنجليزي الممتاز

يستغل إرلينج هالاند عطلته لتقديم نصائح حياتية لمتابعيه..

يبدو أن النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يجيد فقط في الملعب، بل يقدم نصائح حياتية بينما يقضي الأيام الأخيرة في عطلته قبل العودة من جديد إلى العمل استعدادًا للموسم المقبل.

هالاند نشر صورة له على ضفاف بحيرة ممسكًا بصنارة صيد، مؤكدًا في رسالة كتبها تعليقًا على الصورة: "الحياة تدور حول التوازن".

المهاجم النرويجي لم يكتف بذلك، بل ظهر بتسريحة شعر جديدة تمامًا، حيث يبدو أن هالاند قرر الظهور بصورة جديدة قبل الموسم الجديد.

يذكر أن هالاند شوهد مؤخرًا مع النجمة الأمريكية كيم كارداشيان في حدث متعلق بالموضة، حيث استضافت إحدى علامات الأزياء التجارية الشهيرة سفرائها في حدث في إيطاليا مؤخرًا.

وليس من الواضح موعد عودة هالاند إلى التدريبات الخاصة بمانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث حصل المهاجم النرويجي على فترة راحة طويلة بسبب التزاماته الدولية في نهاية الموسم الماضي.

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