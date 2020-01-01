في عصر كورونا.. أسامة بن لادن مشجعًا لليدز يونايتد

ظهور أسامة بن لادن في مدرجات إنجلترا وإزالة صورته سريعًا

أثارت صورة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الكثير من الجدل في الصحافة ووسائل الإعلام الإنجليزية بعدما ظهرت في مدرجات ليدز يونايتد .

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" قد عادت من جديد مع استئناف النشاط المحلي لكرة القدم في البلاد، بدون جمهور مثل البريميرليج.

ومن أجل السماح للجماهير بالمشاركة في الحدث كما اعتادت، ومن أجل الحصول على بعض الأموال التي تساعد الأندية في أزمتها الافتصادية، اقترحت بعض الأندية حلولًا خارج الصندوق.

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ومن هذه الحلول كان ما اقترحته إدارة ليدز يونايتد بأن تسمح لكل مشجع بأن يحضر المباراة بصورته التيت طبع على ورق مقوى مقابل 25 باوند.

وظهرت صورة أسامة بن لادن في المدرجات لإحدى مباريات ليدز يونايتد في المدرجات لتثير الكثير من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

— Martijn Schwillens (@MartijnSchwill) June 24, 2020

وبمجرد انتشار الصورة والتعليقات عليها قام النادي سريعًا بإزالتها، ولكن السؤال يبقى محيرًا حول من قام بدفع 25 باوند مقابل وضع صورة بن لادن في المدرجات.

وانطلقت تعليقات حول كون بن لادن كبير مشجعي ليدز يونايتد وأخرى قالت إنه كان يشجع آرسنال وليس ليدز وسط المئات من التعليقات الساخرة.

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يذكر أن ليدز يونايتد بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب التشامبيونشيب برصيد 71 نقطة.