في زيارة تاريخية .. الهلال يقضي على مومباي سيتي بمباراة "الفرص العجيبة"

الهلال يواصل سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس

في زيارته التاريخية الأولى إلى الهند.. حقق نادي الهلال السعودي، فوزًا مستحقًا على مومباي سيتي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال عزز بهذه النتيجة، صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نافباخور الأوزبكي "الوصيف".

وبدأت المباراة بهجمة خطيرة من مومباي سيتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسيطر الزعيم الهلالي، على مجريات الشوط الأول، ويهدر أكثر من فرصة، خاصة عن طريق الثنائي البرازيلي ميشايل ديلجادو ومالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيش.

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وفي الشوط الثاني.. أصبحت المباراة أسهل بكثير على الهلاليين، بعد تحصل مهتاب سينج، لاعب الفريق الهندي، على كارت أحمر، في الدقيقة 54.

وتفنن نجوم الهلال، في إهدار "فرص عجيبة" أمام المرمى الخالي من حارسه الهندي، وذلك أثناء مجريات الشوط الثاني؛ وعلى رأسها كرتي سالم الدوسري وناصر الدوسري.

ونجح الهلال، في كسر صمود الدفاعات الهندية في الدقيقة 62، بهدف سجله ميشايل، قبل أن يحسم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، النتيجة لمصلحة فريقه، في الدقيقة 85.

جدير بالذكر أن الهلال، سيحل ضيفًا على نافباخور، في صراع الانفراد بـ"الصدارة"؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، يوم 28 نوفمبر الجاري.