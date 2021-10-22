"في حال تتويج الهلال باللقب سيعادل رقم الاتحاد الزعيم الآسيوي"

تعليق مثير للجدل بشأن بطولات الهلال الآسيوية

تحدث الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، عن مشكلة عدم إجادة إدارة نادي النصر توظيف الإمكانيات البشرية التي كلفته الملايين، وسبب الهزيمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال فاز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب مرسول بارك.

مبلغ ضخم وراء عدم حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية

أبو هداية قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "باركنا للهلال وقولنا هارد لك للنصر، وأضفنا على هذا أن إدارة مسلي آل معمر وإدارة الكرة عليها أن تجيد توظيف هذه الإمكانات البشرية التي كلفت ملايين".

الإعلامي الرياضي تابع: "في ذات السياق، نفس الملايين هي موجودة في الهلال، كل نادي لديه قوة شرائية وهذه الخسارة لا تُلغي أهمية هذه الكوكبة البشرية لدى النصر".

واختتم محمد أبو هداية تصريحاته قائلًا: "نتمنى للهلال أن يتوفق في تحقيق ثاني البطولات الآسيوية ومعادلة رقم الاتحاد (الزعيم الآسيوي)".

يذكر أن نادي الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا 3 مرات من قبل، مرتين بشكلها القديم حينما كانت تحمل اسم بطولة الأندية الآسيوية، ومرة بشكلها الجديد عام 2019، بينما حقق الاتحاد البطولة مرتين بشكلها الجديد.