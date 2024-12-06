في جولة التألق الدفاعي.. صلاح يهيمن على فانتازي الدوري الإنجليزي

المصري يتألق ويحصد النقاط

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هيمنته على فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بعدما حقق 15 نقطة كاملة في الجولة الرابعة عشرة، التي شهدت أيضا انفراده بصدارة هدافي البريميرليج.

وسجل صلاح هدفين وصنع الثالث لزميله كورتيس جونز، في تعادل فريقه ليفربول (3-3)، أمام نيوكاسل في مباراة مثيرة للغاية، على ملعب سانت جيمس بارك، وتفوق الفرعون المصري على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، واحتل صدارة جدول الهدافين بعدما وصل إلى الهداف الثالث عشر، مقابل 12 هدفا سجلها النرويجي.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

Goal AR

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

ووصل صلاح إلى النقطة رقم 123، واستمر على عرش أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في اللعبة، متفوقا على كول بالمر (91 نقطة)، وبوكايو ساكا (85 نقطة)، وإيرلينج هالاند (77 نقطة).

تألق دفاعي

وشهدت الجولة توهجا دفاعيا ملحوظا، خاصة من دفاع آرسنال، الذي حسم المباراة أمام مانشستر يونايتد، بعدما تكفل كل من تيمبر وساليبا بتسجيل هدفي اللقاء، والحصول على 12 نقطة لكل منهما.

وكذلك سجل أشلي يونج، ظهير إيفرتون، هدفا من بين أربعة سجلها فريقه واكتسح بها منافسه وولفرهامبتون، ليحصل يونج على 12 نقطة أيضا.

فيما سجل أكسيل ديساسي هدفا في فوز تشيلسي على ساوثهامبتون (5-1)، لكنه حصل على 8 نقاط فقط، بسبب ضياع الكلين شيت.

وكان التوهج في الوسط من نصيب أليكس إيوبي الذي سجل هدفين في شباك برايتون، إلى جانب كيفن دي بروين وجيريمي دوكو، ثنائي مانشستر سيتي، حيث سجل كل منهما هدفا وصنع آخر، ليعود السيتيزنز إلى طريق الانتصارات على حساب نوتنجهام فورست (3-0).

التشكيلة المثالية للجولة:

حراسة المرمى: أورتيجا (7 نقاط)

الدفاع: تيمبر (12 نقطة) - ساليبا (12 نقطة) - أشلي يونج (12 نقطة)

الوسط: صلاح (15 نقطة) - إيوبي (12 نقطة) - دي بروين (11 نقطة) - دوكو (11 نقطة) - مادويكي (10 نقاط)

الهجوم: واتكينز (9 نقاط) - نكونكو (9 نقاط)

Goal AR