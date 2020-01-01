"في برشلونة يريدون بيع ميسي"

يبدو أن رحلة ميسي في برشلونة قد انتهت

أكد خوان لابورتا الرئيس السابق لنادي برشلونة أنهم في برشلونة لديهم اتجاه للاستغناء عن خدمات ليونيل ميسي خلال الصيف الحالي.

وكانت قصة ميسي قد تصدرت الصحف في الآونة الأخيرة بعدما ظهرت أخبار تفيد بأن النجم الأرجنتيني أبلغ المدرب رونالد كومان أنه يرى نفسه خارج برشلونة.

وبناء على ذلك، تضاربت الأنباء بين رحيل وبقاء، وبين الوجهات المحتملة بالنسبة له في حال قرر بالفعل مغادرة برشلونة بعد مسيرته الكاملة التي قضاها هناك.

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وحول ذلك، قال خوان لابورتا إن الحديث عن استغناء برشلونة عن لويس سواريز يبدو خطوة نحو رحيل ميسي، حيث أنهم في النادي الكتالوني يعرفون جيدًا صداقة ميسي وسواريز.

وأضاف: "هل أخبروا ميسي بما حدث مع سواريز أم لا؟ هل اجتمعوا مع سواريز أم اكتفوا بإبلاغه عبر الهاتف أعتقد أنه كان من الضروري احترام اللاعب، طريقة التصرف هذه لا تليق بصورة النادي"

وتابع: "هذا يجعلني أشك في أنهم يريدون بيع ميسي وهو الأمر الذي سيكون خطأ تاريخيًا بكل المقاييس، برشلونة مسكين في أيدي هؤلاء غير الأكفاء"

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يذكر أن ليونيل ميسي يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة الصيف الحالي في حال أراد ذلك، وهو ما يخيف إدارة النادي الكتالوني.