"في أيدٍ أمينة" .. تاتا مارتينو يعلق على سجل ليونيل ميسي التاريخي!

مدرب إنتر ميامي ليس مهتمًا بالألقاب الفردية..

يؤمن الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، أن الرقم القياسي الخاص بأكثر عدد ألقاب حققها أي لاعب في التاريخ أصبح في أيدٍ أمينة بعد انتقاله إلى مواطنه ليونيل ميسي.

ميسي أصبح اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 44 لقبًا إثر تتويج إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

النجاح في تلك البطولة بالذات جعل ميسي يصعد منفردًا إلى صدارة عدد الألقاب، متفوقًا على البرازيلي داني ألفيش زميله السابق في برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مارتينو، الذي سبق له العمل مع ميسي في برشلونة ومنتخب الأرجنتين قال بعد التتويج بالبطولة: "هذه الإنجازات الفردية، كما يقول، فإنه يضعها جانبًا، ويقدر الإنجازات الجماعية أكثر".

وأضاف: "لكن كونه اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب في التاريخ، فإن هذا الرقم أصبح في أيدٍ أمينة الآن".

إنتر ميامي على وشك تحويل أنظاره مرة أخرى نحو بطولة الدوري الأمريكي "MLS"، مع وجود الكثير من العمل لميسي للقيام به هناك إذا أراد إنهاء موسم 2023 باللقب رقم 45 في تاريخه، خاصة وأن إنتر ميامي يعاني حاليًا ويحتل المركز الأخير في دوري القسم الشرقي.