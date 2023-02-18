في الوقت المناسب .. مدريد تُنقذ النصر من مشاكله الدفاعية

النصر هزم التعاون أمس لكنه واجه مشاكلًا دفاعية كبيرة

حقق النصر مساء أمس الجمعة انتصارًا مهمًا وصعبًا على ضيفه التعاون في دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وقد كشفت المواجهة مزيدًا من المشاكل الدفاعية للفريق والتي بدأت بالظهور في المباريات الأخيرة.

السبب الأهم في تلك المشاكل حسب العديد من المتابعين والنقاد الرياضيين يعود لغياب الثنائي دافيد أوسبينا وألفارو جونزاليس، حيث كان من أهم عناصر قوة الدفاع النصراوي.

رودي جارسيا المدير الفني للعالمي يُمكنه الارتياح قليلًا الآن بعدما زفت له العاصمة الإسبانية مدريد بشرى سارة بشفاء قلب الدفاع الإسباني تمامًا من إصابته في وتر العضلة الخلفية وجاهزيته لدخول التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع الجاري.

اللاعب كان قد توجه إلى مدريد للخضوع لفحوصات طبية جديدة حول موضع الإصابة بعد تكرار غيابه بعد الحديث عن جاهزيته للعودة، وقد جاءت النتائج هناك مطابقة لتلك التي أجراها الجهاز الطبي للفريق لتتأكد جاهزية اللاعب لمواجهة ضمك مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

النصر استقبل 3 أهداف خلال المباريات الثلاثة الأخيرة ولذا يُمكن القول أن نتائج الفحوصات القادمة من مدريد أنقذت الفريق من مشاكله الدفاعية في الوقت المناسب، حيث يخوض صراعًا شرسًا مع الاتحاد والشباب على صدارة جدول الترتيب.

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ14، وقد امتد غيابه لما يقرب الـ34 يومًا.