في الوقت المناسب .. كيليان مبابي يعود للمشاركة في مران باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان تلقى بعض الأخبار الجيدة في التدريبات قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعض الأخبار السارة في مرانه الذي أقيم يوم الأحد، بعد عودة كيليان مبابي للمشاركة في جزء من المران.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن مبابي أكمل أجزاءً من المران مع بقية زملائه في باريس سان جيرمان، ليصبح تواجده أمام بايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ممكنًا مرة أخرى.

مبابي شارك في جزء من المران خلال الجلسة الجماعية مع زملائه الذين لم يلعبوا أمام موناكو في الدوري الفرنسي مساء السبت، ثم خاض بعض التمارين الفردية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعمل فيها مبابي مرة أخرى على أرض الملعب منذ إصابته مطلع فبراير الجاري، حيث قام بأداء تمارين إعادة التأهيل، واختتم الجلسة ببعض التسديدات على المرمى.

التقدم الذي أحرزه مبابي يمنح باريس سان جيرمان بعض الأمل في إمكانية المشاركة في مواجهة بايرن ميونخ، وقد تكون له فرصة حقيقية في المشاركة، رغم تأكيد كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان بأنه لن يخاطر أبدًا بنجمه الأول.