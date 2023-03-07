في الوقت المناسب .. قوة برشلونة الضاربة تكتمل باستعادة المصابين

برشلونة يبدأ في استعادة عدد من نجومه المصابين قبل مرحلة الحسم في الموسم الحالي.

تلقى نادي برشلونة أخبارًا أكثر من رائعة قبل زيارة ملعب "سان ماميس" لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم الأحد، في الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، باقتراب عودة اثنين من نجوم الفريق بعد التعافي من الإصابة.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن الأول هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي غاب عن آخر مباراتين للنادي الكتالوني بسبب الحمل الزائد في أوتار الركبة، في حين سيعود جافي للظهور بعد غيابه أمام فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإيقاف.

على جانب آخر، تسود حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بشأن وضعية بيدري جونزاليس نجم الوسط، حيث هناك حديث داخل غرفة ملابس برشلونة حول إمكانية لحاقه بمباراة أتلتيك بيلباو رغم صعوبة الأمر.

بيدري تعرض للإصابة في الفخذ الأيمن في 16 فبراير خلال مباراة ملحق دور الستة عشر من الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد، وكانت التقارير تشير إلى أنه سيغيب لأربعة أسابيع.

ولم يتخذ الطاقم الطبي في برشلونة قرارًا بعد بشأن بيدري، حيث ينتظرون تطور اللاعب وأحاسيسه في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يعود إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، مع منحه فرصة للمشاركة يوم الأحد لكن في الشوط الثاني.

أما فيما يخص حالة الفرنسي عثمان ديمبيلي، فإنه مستبعد تمامًا من مواجهة أتلتيك بيلباو، رغم أن الأمور في عملية تعافيه تسير بشكل إيجابي للغاية، لكن النادي قرر التعامل معه بأقصى درجات الحذر بالنظر إلى تاريخه مع الإصابات العضلية.