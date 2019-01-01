في المباراة الأولى لتشافي السد يتعادل مع بيلاموس

المباراة الأول للأسطورة الإسبانية تشافي كمدرب لنادي السد

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعادل السد مع فريق بيلاموس بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بمعسكر إعداد الزعيم في مدينة اولوت بإسبانيا ضمن الإعداد للموسم الجديد.

وتعد هذه هي المباراة الأولى، التي يتولى فيها الإسباني تشافي هيرنانديز قيادة الفريق فنياً، بعد اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، مع الزعيم.

تقدم فريق بيلاموس بالهدف الاول في الدقيقة 75، لكن البديل نام تايهي نجح في إدراك التعادل للزعيم في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وظهر لاعب برشلونة السابق، متأثر بطريقة لعب الفريق الكتالوني ولعب بطريقة 4/3/3، وسيطر الفريق على مجريات اللقاء، وظل تشافي واقفاً طيلة المباراة.

الجدير بالذكر أن السد، يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم 6 أغسطس القادم، في إطار ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.