في اللحظات الأخيرة .. برشلونة يسجل أول لاعبيه للموسم الجديد والبقية تأتي!

أزمة برشلونة في تسجيل اللاعبين بدأت في الحل..

بدأت إدارة برشلونة، في حل أزمة تسجيل اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، وبالفعل نجح اليوم الجمعة في تسجيل أول اللاعبين للموسم الجديد.

ولم يتمكن برشلونة، من تسجيل صفقاته الجديد، واللاعبين العائدين من الإعارة ومن جددوا عقودهم، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني في الفترة الماضية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن إدارة برشلونة، نجح في تفعيل "رافعة" جديدة اليوم وأخذت في تقنين الأوضاع المالية للفريق لتسجيل اللاعبين قبل أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد.

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ويحل برشلونة ضيفًا، مساء الأحد القادم أمام خيتافي، على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، في أولى مباريات الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وكشفت "سبورت" أن برشلونة بالفعل تمكن اليوم، من تسجيل عقد رونالد أراخو، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة، تسجيل باقي اللاعبين، مثل إلكاي جوندوجان.

وينتظر برشلونة أيضًا، حل أزمته المالية بشكل أكبر وتوفير سيولة مالية تساعد الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات، في حال رحيل عثمان ديمبيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان، في الأيام القادمة.