"في العادة لا أعلق ولكن" .. فيتينيا يرد على مزاعم شجاره مع ليونيل ميسي

النجم البرتغالي قرر الرد على التقارير التي تحدثت عن شجاره مع ميسي..

قرر البرتغالي فيتينيا نجم خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرد على المزاعم التي أشارت إلى أنه دخل في مشاجرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال التدريبات في أوائل عام 2023.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية زعمت أن ميسي تشاجر مع فيتينيا خلال جلسة تدريبية، حيث أشارت إلى أن الأرجنتيني قال للاعب الوسط الشاب: "أنت لست سيئًا فحسب، بل أنت تؤذيني أيضًا".

وتحدث التقرير كذلك عن أن فيتينيا لم يأخذ انتقادات ميسي باستخفاف، وأنه كان مستعدًا للرحيل عن باريس سان جيرمان لولا تدخل مواطنه دانيلو بيريرا لإقناعه بالاستمرار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم كل ذلك، قرر لاعب الوسط البرتغالي الخروج للرد على ذلك التقرير، ووصفه بأنه "كاذب تمامًا".

وكتب فيتينيا عبر حسابه على تطبيق "X" للتواصل الاجتماعي: "أنا عادة لا أعلق على أي شيء في الصحافة، ولكن هذه المرة يجب أن أرد، حدوث ذلك أمر كاذب تمامًا".

وتحول فيتينيا تحت قيادة لويس إنريكي إلى واحد من أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما كان لاعبًا هامشيًا تحت قيادة كريستوف جالتييه في الموسم الماضي.

ويأمل فيتينيا في الاستمرار على نفس المستوى العالي عندما يواجه باريس سان جيرمان غريمه مارسيليا في قمة الجولة السادسة لمنافسات الدوري الفرنسي 2023-2024.