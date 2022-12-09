في الشدائد تظهر معادن الرجال.. أوزيل يدعم كريستيانو رونالدو برسالة قوية

جول العربي
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Cristiano Ronaldo & Mesut OzilGetty
كأس العالمكريستيانو رونالدومسعود أوزيل

الألماني لا ينسى تألق زميله في ريال مدريد

أرسل الألماني مسعود أوزيل رسالة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو وسط الانتقادات الكثيرة التي تطال أداءه مع منتخب البرتغال.

وكتب أوزيل عبر حساباته: "لا أفهم لماذا تتناول وسائل الإعلام كريستيانو رونالدو بهذا الشكل؟ إنه يبلغ من العمر 38 عامًا ولا يزال في أعلى مستوى".

وأضاف: "أعتقد أن من يهاجمون رونالدو ويتحدثون عنه بشكل دائم يبحثون عن الشهرة والنقرات بشكل عام".

وأردف: "ينبغي احترام واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وخلال الفترة الأخيرة، خرجت عديد الأصوات التي تتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو بشكل عام، ومصير عرض النصر السعودي وما هو النادي الذي سينتقل إليه بعد الرحيل الرسمي عن مانشستر يونايتد.. هذا الأمر أثار حفيظة رونالدو ودفعه لدحض كل تلك الشائعات وسط رغبته في الحصول على كأس العالم برفقة البرتغال التي وصلت إلى ربع النهائي وتنتظرها مباراة هامة ضد المغرب غدًا السبت.

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  • 49236فرنسا، 2018
  • 36104ألمانيا، 2014
  • 69695إسبانيا، 2010
  • 24358إيطاليا، 2006
179393 الأصوات
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