فييرا ينهي الجدل حول اقترابه من الزمالك

صاحب الشأن يكشف الحقيقة كاملة

وضع المدرب البرتغالي المخضرم جورفان فييرا، حدًا للشائعات المتداولة في الأيام والساعات القليلة الماضية، عن اقترابه من العودة إلى أراضي الفراعنة، لقيادة ناديه الأسبق الزمالك.

وأكدت العديد من المصادر الإعلامية المقربة من البيت الأبيض، أن المدرب البرتغال، وافق بشكل مبدئي على العودة إلى أبناء ميت عقبة، لشغل المنصب الشاغر داخل النادي منذ إقالة خالد جلال ومن قبله السويسري جروس.

وبعد طول انتظار، نشر فييرا بيانًا عبر حسابه على "فيسبوك"، نفى خلال صحة ما أثير حول ارتباط مستقبله بأبطال الكونفدرالية الإفريقية، حتى أنه كذب الصورة المتداولة له مع مسؤول التعاقدات أمير منصور، مؤكدًا أنه لم يقابل أي ولم يتفاوض كذلك مع أحد.

الجدير بالذكر، أن ابن النادي طرق يحيى، هو من يقود الفريق بشكل مؤقت لحين اتفاق الإدارة مع مدرب أجنبي جديد ليتولى الدفة الفنية الموسم المقبل.