فيورنتينا ويوفنتوس.. ما تبعده الجغرافيا تشعله كرة القدم

الصراعات الكروية في إيطاليا لا تنتهي وبين يوفنتوس وفيورنتينا صراع مشتعل وحربًا دائرة منذ أكثر من 30 عامًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

250 ميل بين فيرنزي وتورينو، وعدواة لا تحتمل بين فيورنتينا ويوفنتوس قبل مواجهتهم في الدوري الإيطالي، 35 عاماً من الكراهية بين فريقين.

نصحبكم في جولة سريعة لمعرفة أسباب بداية الكراهية بين الطرفين والتي تعد من أشهر العداوات واللقاءات الهامة في الدوري الإيطالي، على الرغم من الابتعاد الجغرافي والفني بين الفريقين.

المركز الثاني أفضل من اللصوص

البداية مع الجولة الأخيرة لموسم 1981-82، فيورنتينا ويوفنتوس متعادلان في عدد النقاط برصيد 44 نقطة، ويلتقيان كالياري وكاتانزارو على الترتيب، الفيولا لم يتم احتساب هدفًا لهم لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، فيما خطف الإيرلندي ليام برادي هدف الفوز للسيدة العجوز بركلة جزاء وخطف لقب السكوديتو، لتخرج جماهير فلورنسا قائلة: "Meglio secondi che ladri" أي "المركز الثاني أفضل من اللصوص".

ذيل الحصان الإلهي

روبرتو بادجيو، أحد نجوم فيورنتينا، قاد الفريق لتفادي الهبوط بموسمه الأخير، والوصول لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989-90، قبل الخسارة من يوفنتوس في النهائي، وسجل 43 هدفًا في خمس مواسم مع الفريق، فيورنتينا كان يعاني ماليًا ليضطر لبيع نجمه الأول، لينتقل بعد المونديال للبيانكونيري، مقابل 8 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم، الأمر الذي أشعل الغضب في قلوب جماهير الفيولا التي حاصرت مقر رئيس النادي حينها، الأمر الذي أدى لإصابة 50 والقبض على 9 من مثيري الشغب.

بادجيو في أول لقاء أمام فيورنتينا رفض أن يسدد ركلة جزاء، ليهدرها زميله ويخسر يوفنتوس اللقاء، ليدلي بتصريح مثير للجدل وأثار انشقاق جماهيري عليه بين مشجعي البيانكونيري، قائلاً وهو يرتدي وشاحًا بنفسجيًا: "في أعماق قلبي أنا دائمًا بنفسجي".

الأمر تكرر مجددًا بعدما فرط الفيولا في موهبة الفريق ونجمه الأول لصفوف يوفنتوس، فريدريكو بيرناديسكي مقابل 40 مليون يورو، والذي قد يعود للأرتيمو فرانكي مجددًا في لقاء اليوم، لتخرج جماهير الفريق حينها مهاجمة لإددارة الفريق بسبب تفريطه في النجوم الشباب دون تقوية الفريق.

الكراهية العمياء والبلغاري

في فيرنزي أحد "البارات" والتي تستضيف جماهير فيورنتينا، وتكتسي بالألوان البنفسجية، هناك بدلاً من أن تدخل وتردد صباح الخير مثلاً، الهتاف الرسمي "اللعنة على يوفنتوس"، وذلك من أجل التذكير دائمًا بعدو الفريق الأول، القادم من تورينو، فصل جديد من الصراع بين الفريقين، فيورنتينا أرسل طائرة خاصة لضم البلغاري ديمتار برباتوف من صفوف مانشسستر يونايتد، واقترب من انهاء كافة تفاصيل الانتقال، إدارة يوفنتوس تدخلت وزادت من العرض للاعب، ليفشل انتقاله في النهاية لصفوف الفريقين عام 2012، لتخرج إدارة ديلا فالي معلقة على الأمر: "أنهم لا يعرفون أي شيء عن الأمانة واللعب النظيف وأخلاق الرياضة".

الرشاش

في فوز فيورنتينا على يوفنتوس الشهير عام 2013، على ملعب الأرتميو فرانكي، قصة مثيرة عندما استغل ثنائي البيانكونيري، كارلوس تيفيز وبول بوجبا، احتفال الأرجنتني جابريل باتيسوتا أسطورة فيورنتينا، والمعروف باحتفال "الرشاش"، بهدفي الفريق، ليخرج أنطونيو كونتي ليعلق على الأمر بأنه احتفال لحساسية اللقاء وتأكيد مدى كراهية الفريقين لبعض، الأمر الذي رد عليه لاعبو فيورنتينا بأربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق هاتريك دي روسي والإسباني خواكين، لتخرج جماهير الفيولا بعض المباراة تتهكم على زراعة شعر كونتي.

الصراع بالتأكيد سيكون لديه حروبًا أخرى ومشاكل لا تحصى ولقاء السبت في الأرتميو فرانكي سيكون فصلاً جديدًا في صراع لا يتنهي.