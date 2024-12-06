أجواء مثيرة بعد فوز الاتحاد على النصر..

شهدت ملعب الجوهرة المشعة، أجواء مثيرة عقب فوز الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام النصر بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وبعد تقدم كريم بنزيما وتعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 56 و57، تمكن ستيفن بيرجفاين من انتزاع هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 90+1، ليقوده لضمان صدارة دوري روشن، خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر حتى يناير المُقبل، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

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وعقب المباراة، توجه الممثل العالمي فين ديزل، الذي تابع المباراة من مدرجات الجوهرة المشعة، من أجل تهنئة لاعبي الاتحاد على الانتصار الثمين في الكلاسيكو، حيث قام بالتصفيق للاعبين، مهنئًا إياهم على النقاط الثلاث، وتواجد خلفه الرئيس التنفيذيي دومينجوس سواريز.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، رسالة افتتاحية، قال فيها "في السنة الماضية كان الخامس، واليوم، في ظرف عمل شهرين، صار الأول، وفعل ما عجز عنه الآخرون. في ظرف شهرين، تصدر الدوري واكتسح الفرق، شخصية وهيبة الاتحاد عادت، الاتحاد عاد وعادت جماهيره، فعاد الدوري".

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من جانبه، قدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، رسالة طريفة إلى الناقد عبد الله فلاته، قائلًا "خليك حنين على هاني الداود"، ليرد فلاته قائلًا "قمة كروية جميلة للاتحاد والنصر، وجميل التيفو، وجميل نجوم هوليوود وهم يستمتعون بالدوري السعودي، ومدرج الذهب قدم شيئًا خرافيًا، سوّق الدوري جمهور الاتحاد".

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 36 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول دوري روشن السعودي، مبتعدًا بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، في المركز الرابع.