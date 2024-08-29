"صاحب الأذنين الكبيرتين" .. نجم هوليوود يكشف كواليس شجاره مع جاري لينيكر!

كواليس من حياة اللاعب الأشرس في الملاعب البريطانية

كشف فيني جونز لاعب ويمبلدون وتشيلسي السابق، عن كواليس شجاره اللفظي مع جاري لينيكر بسبب أحد تعليقاته الساخرة من ناديه.

جونز يعتبر أحد أشرس اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بسبب طبيعته الجنونية وإفراطه في شرب الكحوليات ووقوعه في مخالفات قانونية عدة مرات، بالإضافة لأسلوبه العنيف في الملاعب بتعرضه للطرد 12 مرة في مسيرته.

جاري لينيكر تسبب في إشعال غضب لاعب الوسط المعتزل، عندما قال عبر برنامج ماتش أوف ذا داي" على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"أفضل مشاهدة خدمة التليتيكست "المتوقفة الآن" بدلًا من متابعة فريق ويمبلدون".

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فيني جونز تحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن رده العنيف على ما قاله لينيكر، حيث قال:"لو كنت أمسكت به لكنت مزقته بقوة، عندما رأيته في فندق بمدينة دبلن ذهبت إليه وقلت له:"هل تريد أن تقول شيئًا الآن يا ذا الأذنين الكبيرتين؟".

وتضمن الصراع بين اللاعب الويلزي السابق ولينيكر عدة حلقات، حيث سبق أن ألقى عليه لاعب ويمبلدون السابق شرائح من الخبز المحمص في إحدى المناسبات في عام 1995، كما سخر النادي الإنجليزي من لاعب برشلونة ومنتخب إنجلترا السابق بالتصريح بأنه يمتلك "كاريزما قنديل البحر".

يذكر أن فيني جونز البالغ من العمر 59 سنة اتجه إلى هوليوود وعالم التمثيل بعد اعتزال كرة القدم، وله عدة أعمال فنية معروفة في أدوار الجريمة.