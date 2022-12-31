فينيسيوس يهاجم الليجا: العنصرية مستمرة ولا جديد يحدث!

هاجم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الدوري الإسباني بعد تعرضه من جديد لإساءات عنصرية في مباراة بلد الوليد.
وكان لاعب الملكي قد شارك أساسيًا في فوز فريق العاصمة الإسبانية على بلد الوليد بنتيجة 2-0، في مباراة صعبة على ريال مدريد لعبها يوم أمس.
وبعد اللقاء، ظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عددًا من مشجعي بلد الوليد يهتفون بعنصرية ويرمون جونيور بأشياء.
وعن ذلك، غرد فينيسيوس عبر موقع تويتر قائلاً: "يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم عن كثب ولا يزال الدوري الإسباني لا يفعل شيئًا ... سأستمر برأسي مرفوعًا والاحتفال بانتصاراتي وانتصارات مدريد. في النهاية هذا خطأي".
فيما رد تيباس على تويتر، كتب: "في الليجا، نحارب العنصرية منذ سنوات. فينيسيوس جونيور، إنه أمر مؤسف وغير عادل وغير صحيح أن تنشر أن الدوري الإسباني لا يفعل أي شيء ضد العنصرية. علم نفسك بشكل أفضل".
جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، كان قد تم تصوير البعض من مشجعي أتليتيكو مدريد وهم يوجهون هتافات عنصرية إلى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو.
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