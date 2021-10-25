"فينيسيوس يشجع برشلونة وبكى بعد الريمونتادا"

كشاف برشلونة السابق في البرازيل يكشف عن تشجيع فينيسيوس جونيور لبرشلونة.

أكد أندريه كوري كشاف برشلونة السابق في البرازيل أن فينيسيوس جونيور يشجع النادي الكتالوني وكان قريبًا من الانضمام لهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" على لسانه، وأكد خلالها أن جونيور بكى ليلة قلب برشلونة للنتيجة على باريس سان جيرمان في 2017 من السعادة.

وقال كوري: "فينيسيوس وقع لبرشلونة، وكيليه كانا مقربين للغاية مني، المشكلة حدثت في اللحظة الأخيرة، لقد خانوني أنا والنادي، ولم أتحدث لهم منذ 2017".

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وأضاف: "لقد كان فينيسيوس مشجعًا لبرشلونة، وبكى في ليلة التفوق على باريس سان جيرمان بستة أهداف لهدف".

وأردف عن صفقة نيمار: "لقد انضم لبرشلونة بسبب حبه للنادي، ريال مدريد كان قد عرض أكثر من 100 مليون يورو وفي ظروف أخرى كان سينضم لهم".

وكان فينيسيوس قد قدم مباراة طيبة للغاية ضد برشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي فاز بها ريال مدريد بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن فينيسيوس يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد خمسة أهداف وصنع هدفين.