فينيسيوس يدفع ريال مدريد لعداء مانشستر سيتي من أجل صديقه "مدمن المراهنات"!

الملكي يدخل جولة جديدة لخطف هدفه القديم

يخطط ريال مدريد لخطف أحد الأهداف القريبة من مانشستر سيتي، من خلال بوابة خلفية يقف عليها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت توصل إدارة مانشستر سيتي إلى اتفاق شبه نهائي مع البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد، لضمه في الصيف المقبل ويتبقى فقط التفاوض مع ناديه لحسم الصفقة.

إلا أن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الدولي البرازيلي، بعد تألقه مع وست هام هذا الموسم، لكنه يأتي في المركز الثالث بترتيب أولويات الرئيس فلورينتينو بيريز، بعد الفرنسي كيليان مبابي والكندي ألفونسو ديفيز.

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ويمتد عقد باكيتا الحالي مع وست هام حتى عام 2027، على الرغم من وجود خيار لتمديد إقامته لعام آخر، لكن يمكن للنادي اللندني بعد ذلك، أن يحصل على 85 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) في الصيف المقبل لإطلاق سراحه.

وأشارت، إلى أن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، كان يراقب باكيتا بالفعل منذ فترة، كما كان اللاعب البرازيلي مرشحًا للانضمام إلى الملكي في 2018 من فلامنجو، لكن ميلان سبقه وحسم الصفقة مقابل 35 مليون يورو.

وأوضحت "ديفنسا سنترال"، أن كلمة السر في هذه الصفقة، هو فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي تحدث مع فلورنتينو بيريز، حول رغبة مواطنه باكيتا في الانتقال إلى النادي الملكي بدءًا من الموسم المقبل.

وكان مانشستر سيتي أيضًا قد حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الصيف الماضي، لكنهم انسحبوا من الصفقة، بسبب فتح تحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن تورطه في المراهنات.