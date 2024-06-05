"خرج الأولاد يهتفون باسمه" .. فينيسيوس يختبر الطلاب في امتحانات القبول بالجامعة!

"يعتقدون أنني كنت أعرف الاختبار.. لكن هذا ليس صحيحًا"

فاجأت جامعة "كاستيا لا مانشا" الإسبانية، الطلبة المتقدمين للالتحاق بها في اختبارات القبول، بفقرة عن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وجاء أحد النصين اللذين تم اختيارهما في اختبار اللغة الإسبانية، كالتالي: "عندما خرج الصبيان التسعون، خرجوا جميعًا لاحتضاننا وهم يهتفون جراندي فيني!".

ونقل أحد المعلمين رد فعل الطلاب بعد رؤية اسم مهاجم ريال مدريد في الموضوع، حيث قال: "لقد كانوا سعداءً، إنه موضوع يهمهم ويساعدهم على القراءة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، أكد بيدرو خيمينيز، رئيس الجامعة أن السر حول محتوى الاختبار ظل يحتفظ به حتى اللحظة الأخيرة، موضحًا: "سيعتقدون أنني كنت أعرف الاختبار، لكن هذا ليس صحيحًا، لم أكن أعرف شيئا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم فينيسيوس في الاختبارات للطلاب، ففي اختبار اللغة الإنجليزية العام الماضي، كان على طلاب "إكستريمادورا" الإجابة على أسئلة من نص تم نشره قبل بضعة أشهر في صحيفة "ذا جارديان".

وتناول هذا النص الإهانات العنصرية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي خلال مباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني "الليجا".

وكان فينيسيوس ضحية للهتافات العنصرية في عدة ملاعب إسبانية، أبرزها من جماهير فياريال وريال مايوركا، إلا أنه تجاوز هذه الإهانات وكان النجم الأول في موسم ريال مدريد المميز، حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والليجا وكأس السوبر الإسباني.