فينيسيوس وحساب ريال مدريد الرسمي "يقصفان جبهة" بيبي رينا بعد ريمونتادا فياريال!

المباراة كانت مليئة بالمشاحنات

كانت مباراة فياريال وريال مدريد في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا مليئة بالمشاحنات، واحدة منها أتت بين حارس مرمى فياريال البديل بيبي رينا، ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

البرازيلي بدا هادئًا في الشوط الثاني حين تمت عرقلته من قبل الجزائري عيسى ماندي، ولكن رينا لم يكن كذلك.

التفت له ووجه له كلمات واضحة: "انهض وأكمل اللعب يا أحمق!".. كان هذا حين أشارت النتيجة إلى تقدم فياريال 2-0.

وبعد أن سجل داني سيبايوس هدف ريال مدريد الثالث الذي أعلن الريمونتادا، قال فينيسيوس لرينا: "أنهض حقًا، وأقوم باللعب!".

المشادة وصلت إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب فياريال الذي اشتبك مع فينيسيوس لفظيًا وكاد الأمر يتطور لولا تدخل رينا نفسه لتهدئة الأمر.

لم تنته الأمور عند ذلك، حساب ريال مدريد الرسمي على "تويتر" نشر تغريدة تحمل إشارة واضحة لبيبي رينا.

"انتظار.. العودة.. من فضلك" كانت تلك هي الأغنية التي غناها رينا نفسه عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 حين كان عضوًا في صفوف "لا روخا" مع صورة لاحتفال سيبايوس الأيقوني بهدفه في مرمى فياريال.