ليس فقط فينيسيوس والحكم .. مشادة بين داني كاربخال وتشافي في الكلاسيكو

مباراة متوترة جمعت ريال مدريد ببرشلونة في البرنابيو

التقطت العدسات مشادة بين مدرب برشلونة تشافي ولاعب ريال مدريد داني كاربخال أثناء كلاسيكو ذهاب كأس الملك بين الناديين مساء الخميس.

برشلونة فاز بهدف نظيف في مباراة شهدت توتراً بين الفريقين واحتجاجات تحكيمية متكررة، خصوصاً من الجانب الأبيض على أداء مونويرا مونتيرو، حكم اللقاء.

وتدخل تشافي بعد صدام بين لاعبه أليخاندرو بالدي وكاربخال وقال للأخير بشكل ساخر: "أنت ذكي" بحسب "فاموس"، ثم أضاف "سخيف" في مناسبتين، وعلق أيضاً: "أنت لاعب سخيف ومغفل"، ليرد عليه لاعب الملكي ولكن لم يكن واضحاً ما قاله.

الواقعة تسببت في توجيه البطاقة الصفراء لمدرب البلوجرانا من قبل الحكم مونتيرو، والذي طلب من المدير الفني التوقف عن تصرفاته والحديث مع لاعبي الخصم.

وطالب العديد من الخبراء في تحليل ما بعد المباراة بطرد تشافي بسبب انفعاله المبالغ على حكم اللقاء الرابع عقب تمديد الوقت المحتسب بدلِ من الضائع.

أداء مونتيرو التحكيمي تم انتقاده أيضاً من الجانب الكتالوني بسبب مطالبتهم بطرد فينيسيوس عقب اشتباكه مع فرينكي دي يونج واعتراضه بشكل غير لائق على الحكم رغم حصوله على بطاقة صفراء.