إعلامي إسباني يفجر جدلًا واسعًا: فينيسيوس أفضل من ميسي لهذا السبب!

فرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، نفسه كمنافس قوي على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2024، بفضل ما قدمه من إنجازات فردية وجماعية مع النادي الملكي خلال الموسم الماضي.

وساهم فينيسيوس بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني، بينما لم يكن موفقًا في قيادة منتخب بلاده لاستعادة لقب بطولة كوبا أمريكا من أنياب منتخب الأرجنتين.

وأثار الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، حالة من الجدل عندما حل ضيفًا على برنامج "إل شيرنجيتو"، وتحدث مع الإعلامي إيدو أجيري، عن المقارنة بين فينيسيوس والأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليًا.

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وقال خوسيه سانشيز: "فينيسيوس أفضل من ميسي، وهذه هي الحقيقة في رأيي، إنهما لاعبان قابلان للمقارنة، لكنهما يختلفان في طريقة المراوغة".

وأضاف: "يعتمد فينيسيوس أكثر على السرعة والقوة، ويفعل ذلك على الخطوط الجانبية والجناحين وكذلك مباشرة أمام المدافعين، للهروب من المناطق التي لا توجد بها مساحة عمليًا".

وتابع خوسيه: "في المقابل، ميسي يتفوق في المساحات المفتوحة، ربما ليو أكثر أناقة في مراوغته، لكن فينيسيوس أكثر قوة ولديه المزيد من طرق المراوغة في المساحات الضيقة".