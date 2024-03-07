"ماذا لو فعلنا مثل فينيسيوس؟" .. مدافع لايبزيج يسخر من الحكام ويكشف رسالة لاعبي ريال مدريد

"كان يجب أن يُطرد .. ليس علينا أن نكذب"

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سيطرت حالة من الغضب على لاعبي لايبزيج، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1)، عقب فوز الملكي ذهابًا (1-0).

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وشهدت مباراة الإياب أول أمس الأربعاءـ على ملعب "سانتياجو برنابيو"، تدخلًا عنيفًا من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على ويلي أوربان مدافع لايبزيج، لكن حكم المباراة لم يكن له أي قرار.

وقال دافيد راوم في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو": "فينيسيوس كان يجب أن يُطرد بسبب التدخلات التي قام بها بخلاف اللعبة التي أثارت الجدل"، مشيرًا إلى أن "الحكم تحدث إلينا بشكل مختلف قليلاً عما كان يفعل مع لاعبي ريال مدريد. لا أعرف السبب، نحن أيضًا رجال لطفاء".

وسئل راوم عن رد فعل زميله ويلي أوربان، فرد: "بالنسبة له، اللعبة تستحق حصول فيني على بطاقة حمراء. يمكننا أن نتحدث كثيرًا الآن لكن هذا لن يساعدنا، فقد خرجنا من دوري أبطال أوروبا وأهنئ ريال مدريد".

وتابع: "العديد من لاعبي ريال مدريد أخبرونا أيضًا أنهم كانوا محظوظين اليوم. عندما انطلقت صافرة النهاية في سانتياجو برنابيو علمنا أننا قمنا بعمل جيد".

واتفق بينجامين هينريش، لاعب لايبزيج مع تصريحات راوم قائلًا: "لم أتحدث مع أوربان في الملعب لأنه كان على الأرض. في غرفة خلع الملابس رأينا الصور ومن الواضح للجميع أن اللعبة تستحق بطاقة حمراء. ليس علينا أن نكذب".

وأردف مدافع لايبزيج: "إذا كان الأمر معكوسًا، وكان أحدنا هو الذي دفع لاعبًا من ريال مدريد وسقط على الأرض، فمن المؤكد أنه سيحصل على بطاقة حمراء. لا أعرف لماذا قام بذلك، عليكم أن تسألوا الحكم، ومن سوء الحظ أن يسجل فينيسيوس الهدف بعد ذلك ونودع البطولة".

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