"فينيسيوس كمثل أعلى؟ لن أرشحه أبدًا لأبنائي.. ربما مودريتش أو بنزيما"

الانتقادات الموجهة إلى فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لا تتوقف.

عاد أنطونيو رايلو قائد نادي ريال مايوركا للهجوم على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

رايلو تذكر المواجهة المحتدمة مع فينيسيوس في مباراة الجولة الخامسة من موسم 2022-23، عندما دخل البرازيلي الشاب في أكثر من حديث محتدم مع نجوم مايوركا خلال فوز ريال مدريد بنتيجة 4-1 على "سانتياجو برنابيو".

وتحدث رايلو مرة أخرى عن البرازيلي عندما سُئل عنه على قناة "DAZN" عبر تطبيق "تويتش" لمقاطع الفيديو، حيث قال: "بالإشارة إلى ما قلته في المرة السابقة، لن أقول الكثير عنه".

وأضاف: "إذا اضطررت أن أضرب مثالًا لأولادي عن لاعب، لن أختاره أبدًا، ربما أضع مودريتش أو كريم بنزيما، لكن لن أختاره أبدًا".

قبل أشهر، كانت تصريحات رايلو عن فينيسيوس مثيرة للجدل، حيث قال: "حسنًا يمكنه أن يرقص، لكن لا يجب أن يهين أو يقلل من شأن زملائه، ثم عندما يوصف بأنه مستفز يستخدم مخرج العنصرية".

بالتأكيد ستكون مواجهة الأحد مرتقبة بين فينيسيوس ورايلو، وربما لن تمر مرور الكرام، خاصة وأنها تقام على ملعب "إيبيروستار" معقل ريال مايوركا.