بعد معاناة فينيسيوس.. إنفانتينو يعترف بتقصير الفيفا في مواجهة الظاهرة الكريهة

"يجب أن تتوقف هذه الحوادث حالًا"

أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أسفه لعدم اتخاذ إجراءات كافية من أجل مكافحة العنصرية في عالم الساحرة المستديرة.

وقال إنفانتينو في كلمته أمام كونجرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنعقد في باريس اليوم الخميس: "لقد وقعت الكثير من الحوادث العنصرية مؤخرًا. يجب أن يتوقف هذا. العنصرية جريمة ويجب القضاء عليها. ما نقوم به ليس كافيا".

وأضاف: "ما أقترحه هو أن نعمل جميعًا معًا، في الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل انعقاد مؤتمر الفيفا في مايو، على إيجاد حلول لهذه الظاهرة الكريهة".

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وكان إنفانتينو، قد أعاد تشكيل فريق عمل لمكافحة العنصرية في أعقاب الإساءات المستمرة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأوضح رئيس الفيفا: "جميع الاتحادات الأعضاء للاتحاد الدولي البالغ عددها 211 دولة تعمل من أجل مكافحة العنصرية، دعونا نوقف العنصرية، دعونا نوقفها الآن، دعونا نفعل ذلك معًا بطريقة موحدة".

ويأتي ذلك بعد تعليقات إنفانتينو التي أدلى بها في أعقاب تعرض مايك مينيان، حارس ميلان، لإساءة عنصرية خلال مباراة فريقه ضد أودينيزي، حيث أشار إلى أن العملية الحالية المكونة من 3 خطوات لم تكن كافية لمكافحة هذا السلوك.