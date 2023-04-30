فينيسيوس كان يعرج ومودريتش يبشر أنشيلوتي .. خبر جيد وآخر سيئ لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية غياب نجمي هجوم ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس عن المباراة المقبلة ضد ريال سوسييداد بداعي الإصابة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن غياب فينيسيوس مؤكد بسبب تراكم البطاقات، لكن ذلك لن يكون السبب الوحيد في غيابه.
وأوضحت الصحيفة أن تبديل اللاعب في المباراة الأخيرة ضد ألميريا جاء بعد إصابة، حيث ارتطمت ركبته بلاعب الخصم وظهر يعرض قبل الخروج.
الأمر نفسه بالنسبة لرودريجو، الذي لا يبدو وأنه سيكون متاحًا قريبًا للنادي الملكي، في تلك المرحلة الصعبة من الموسم وقبل مباراة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
في المقابل ذكر موقع "سبورت كلوب" الكرواتي أن عودة لوكا مودريتش قد تكون قريبة أكثر من المتوقع في ظل خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في كرواتيا مؤخرًا.
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مايو بسانتياجو برنابيو وتقام العودة في إنجلترا يوم 17 من الشهر نفسه.
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