فينيسيوس: شرف لي العمل مع زيدان وبنزيما والآن أنا لاعب أفضل

تسحنت كثيرًا وراضٍ عن نفسي للغاية..

أعرب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن سعادته الطاغية باللعب رفقة كريم بنزيما والتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان، معتبرًا أنه حاليًا صار لاعبًا "آخر" ويشعر بالرضا التام عن نفسه.

الدولي البرازيلي ازداد دوره في كتيبة زيدان بآخر سنتين، إلى أن صار من الدعائم الرئيسية بدايةً من الموسم الماضي، ويحظى بثقة ضخمة من الإدارة التي رفضت من قبل إقحامه في صفقة نيمار وباريس سان جيرمان.

ويُدين فينيسيوس بالكثير لبنزيما وزيدان على مساعدته، كما أكد على أنه يبذل قصارى جهده داخل وخارج الملعب من أجل تقديم أفضل نسخة ومساعدة ريال مدريد في مشواره.

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وتحدث فينيسيوس للإعلام عن البنز بقوله "كريم هو مثل أعلى لي، إنه لشرف لي أن ألعب معه. نتحدث دائمًا عما يمكنني تحسينه وأيضًا عما يمكنه أن يساعدني فيه".

"عندما وصلت لم يكن يعرفني ولكنه كان يساعدني بالفعل، والآن يستمر في ذلك، يخبرني أن أظل هادئًا ويساعدني كذلك في أن أقدم اللعبة الأفضل."

كما أضاف "إنه حلم أن ألعب مع كريم ومع جميع زملائي في الفريق، أستفيد كثيرًا من كل اللحظات مع الجميع وأستمع لهم لأنهم يساعدوني، إنهم يعرفون أنني أستمع لهم وأتعلم منهم."

أما عن زيدان "إنه لشرف لي أن أعمل معه، إنه يتحدث معنا كثيرًا، دائمًا ما يوضح الأمور للغاية ويعطي دقائق لجميع اللاعبين وهو أهم شيء للحفاظ على هدوء الفريق بأكمله".

فينيسيوس سجل هدفين في أول ثلاث مباريات لريال مدريد في الليجا، وحول ذلك عقّب "أنا جيد جدًا وسعيد للغاية بلحظتي الراهنة، علينا كفريق الاستمرار على نفس المنوال ونحسن بعض الأمور. عند العودة من التوقف الدولي سنكون أفضل".

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وتابع متحدثًا عن هدفه في ليفانتي "لقد سيطرت على الكرة جيدًا لذلك كان لديّ وقت للتفكير ومعرفة أين يمكنني وضع الكرة، في النهاية أحرز الهدف وفاز الفريق وهو أهم شيء".

"عندما وصلت إلى هنا، كنت في الثامنة عشر ولعبت مرة واحدة في البرازيل، لذلك كان كل شيء جديدًا بالنسبة لي، كنت أتعلم وما زلت أفعل لمساعدة ريال مدريد، الآن أنا لاعب آخر، يساعدني أيضًا الجماهير في ذلك."

وأتم "بلا شك أحلم بالفوز بالثلاثية هذا الموسم، أريد الفوز بجميع الألقاب الممكنة، سنضع قلوبنا وعقولنا لتحقيق ذلك".

يذكر أن الصحف الإسبانية قد ادّعت بعد نهاية دوري أبطال أوروبا أن علاقة زيدان بفينيسيوس متوترة بسبب عدم إشراكه أمام مانشستر سيتي، لكن بحديث البرازيلي الأخير فالأمر يبدو شائعات لا صحة لها.