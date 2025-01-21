"ربما سأصبح بطلًا خارقًا" .. فينيسيوس "راعي البقر" يتحدث عن حلمه في دوري الأبطال وذكريات شوارع البرازيل

"كنت ألتصق بالشاشة وأحلم باللعب على تلك الملاعب يومًا ما"

تحدث نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، عن حلمه في دوري أبطال أوروبا منذ نشأته في البرازيل، خلال أداء إعلان تجاري ظهر خلاله بعدة شخصيات منها راعي البقر ولاعب فنون قتالية.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد من فلامنجو في سن الـ 18 عامًا فقط، ومنذ ذلك الحين، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وسجل في النهائيين أمام (ليفربول 2022 وبوروسيا دورتموند 2024)، ويمكن أن يصبح الأول في التاريخ الذي يسجل في 3 نهائيات إذا قاد ريال مدريد إلى المباراة النهائية مرة أخرى.

وفي أحد الإعلانات التجارية، تحدث فينيسيوس عن رحلته مع دوري أبطال أوروبا، قائلًا: "عندما كنت صغيرًا في البرازيل، أذكر بوضوح ركضي بسرعة من المدرسة للتمكن من مشاهدة المباريات الأوروبية. أتذكر أيضًا أنني كنت ألتصق بالشاشة وأحلم باللعب على تلك الملاعب يومًا ما".

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وأضاف: "رؤية أبطالي المفضلين في دوري أبطال أوروبا أعطتني الكثير من الإلهام، لقد كان ذلك وقودًا لحلمي باللعب على أعلى مستوى".

وأوضح النجم البرازيلي: "دوري أبطال أوروبا هو أكبر حدث في كرة القدم، وصنع التاريخ في هذه المسابقة بتسجيل أهداف في النهائيات سيكون أمرًا لا ينسى، لكن الأهم دائمًا هو نجاح الفريق في الفوز".

واستمر فينيسيوس: "عندما نشأت في البرازيل، كنا نلعب لساعات في الشوارع، حيث لم تكن هناك قواعد صارمة أو أنظمة تكتيكية، فقط حرية التعبير عن نفسك وتجربة أشياء جديدة. كان الأمر كله يتعلق بالإبداع والارتجال ومفاجأة خصومك، شكلت هذه البيئة طريقة لعبي وتوضح أسلوبي والعديد من اللاعبين البرازيليين".

وعند سؤاله عن الشخصية المفضلة لديه، قال: "لقد لعبت شخصيات مختلفة في حملات بيبسي، ومن الصعب اختيار واحدة مفضلة، لأن كل واحدة كانت ممتعة للغاية! لكن يجب أن أقول إن زي رعاة البقر كان مظهرًا غير متوقع وممتعًا للغاية بالنسبة لي".

وختم فينيسيوس: "أما عن الخطوة التالية؟ من يدري! ربما سأصبح بطلًا خارقًا أو حتى أغوص في عالم الموسيقى. أنا دائمًا على استعداد للتحدي، لذا دعونا نرى ما هي الأفكار الإبداعية التي سيتوصل إليها فريق عمل الحملة الإعلانية".

وسجل فينيسيوس 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيبحث عن تحسين سجل فريقه، الذي يحتل المركز الـ20 في الترتيب العام، عندما يواجهون ريد بول سالزبورج، يوم الأربعاء المقبل في سانتياجو برنابيو.