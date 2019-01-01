فينيسيوس سعيد بدوره في ريال مدريد

البرازيلي بدأ يرتاح في النادي الإسباني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فينيسيوس جونيور سعادته باللعب مع ريال مدريد، موضحًا أنه مقتنع بدوره في الفريق.

ولفت الجناح البرازيلي الأنظار خلال موسمه الأول مع الريال، إذ لعب 10 مباريات 4 منها كأساسي، وقد شارك منذ البداية في لقاء الأمس أمام إسبانيول والذي انتهى لصالح الملكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وعند سؤاله إن كان يرى نفسه لاعبًا أساسيًا في الريال، أجاب "لا، أنا هنا منذ وقت قصير. أنا سعيد باللعب أكثر، وأريد الفوز لريال مدريد، من يلعب فهو الأفضل ليلعب."

أضاف حول المدرب سانتياجو سولاري "المدرب طلب مني إظهار شخصيتي واللعب جيدًا، قال لي هذا منذ اللحظات الأولى لي هنا. المجموعة تساعدني كثيرًا وأنا راضٍ".

وأتم عن أداء فريقه وانتصاره في آخر 3 مباريات في الليجا "بدأنا 2019 بشكل ممتاز، لعبنا جيدًا مرة أخرى وقد استعدنا الآن لاعبين مثل بيل وأسينسيو. المجموعة تتحسن وسنواصل محاولة الفوز بكل مباراة حتى نصل مواجهة دوري الأبطال في أفضل مستوً ممكن".