رفض من أجل الكرة الذهبية .. الكشف عن هوية النادي السعودي صاحب "عرض فينيسيوس"!

من طلب انتقال فينيسيوس إلى الدوري السعودي؟

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عرضًا سعوديًا مفاجئًا، براتب خيالي، من أجل خوض تجربة الاحتراف في دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد موسمه المذهل، الذي قاد خلاله الريال للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الصحفي ماريو كورتيجانا، أن فينيسيوس رفض العرض المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، والذي يطمح لجعله سفيرًا للسعودية قبل كأس العالم 2034، معللًا قراره بأنه يطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات والفوز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي وليد سعيد، عن هوية النادي الذي فاوض نجم الملكي، في رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "كانت هناك مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور للنادي الأهلي، لكن اللاعب البرازيلي رفض القدوم للدوري السعودي في هذا الصيف؛ لأن رغبته الحالية الاستمرار في ريال مدريد".

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وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد رشّح فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، رغم وجود داني كارفخال الذي جمع بين دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا، مؤكدًا أن جونيور لاعب موهوب، وتوج بالدوري الإسباني وتشامبيونزليج، كما سجل هدفًا في نهائي أبطال، وهدفين في شباك بايرن ميونيخ الألماني، بنصف النهائي.

ولعب فينيسيوس (24 عامًا) دورًا أساسيًا في قيادة ريال مدريد للتتويج بالثنائية، حيث خاض اللاعب الذي يرتبط بعقد مع الملكي حتى صيف 2027، 39 مباراة رسمية مع الريال، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.