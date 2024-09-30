رغم كل العداء .. لفتة "احترام" من فينيسيوس جونيور تجاه أتلتيكو مدريد

مباراة مثيرة وأحداث أكثر إثارة في ديربي مدريد مساء أمس

عداء شديد يعيشه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مع جماهير الجار أتلتيكو مدريد، لكن ذلك لم يمنعه من إظهار لفتة احترام تجاه "العدو اللدود" خلال مواجهة الأمس المثيرة بين الطرفين.

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تاريخ مواجهات فيني مع جمهور أتلتيكو مدريد حافل بالأحداث المثيرة والساخنة، وقد استهدفه الجمهور بهتاف "فينيسيوس مختلف، والأمر معه مختلف" قبل انطلاق اللقاء أمس، ولم يتوقفوا عن إطلاق صافرت الاستهجان كلما لمس الكرة.

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رغم هذا العداء كله، إلا أن مغردون عبر منصة إكس تداولوا صورًا لفينيسيوس وهو يتفادى المشي على شعار أتلتيكو مدريد المرسوم على الأرض، وذلك أثناء مغادرة الملعب.

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المباراة المثيرة مساء أمس بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1 بعدما نجح أنخيل كوريا في خطف هدف التعادل لأصحاب الملعب في الوقت القاتل ليُعادل به هدف ميليتاو للضيوف.

يُشار إلى أن فينيسيوس يُعد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام الجاري.