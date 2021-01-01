فينيسيوس: رونالدو أسطورة في ريال مدريد، وأرحب بعودته!

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب يعلق على إمكانية عودة كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق من جديد.

أعرب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب عن إعجابه الكبير بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الملكي السابق وهداف يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع شبكة "تي إن تي سبورت" البرازيلية، وأكد خلالها على ترحيبه بعودة رونالدو لريال مدريد ووصفه بأسطورة الفريق.

وقال جونيور: "كريستيانو رونالدو أسطورة في ريال مدريد، ليس لدي الكثير لأقوله لأنني لا أعرف ما الذي يحدث، لكنه سيبقى دائمًا مرحبًا به هنا".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن كريستيانو رونالدو يمضي في الوقت الحالي الموسم الأخير له في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت التقارير أن النجم البرتغالي يفكر بشكل جدي في العودة لريال مدريد من جديد، بعد أن فشل في الحصول على دوري أبطال أوروبا خارج الملكي.

وكشفت تقارير أخرى أن كريستيانو رونالدو لديه فرصة في العودة لصفوف مانشستر يونايتد أيضًا، بعد تصريحات أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر الأخيرة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد ودع دوري أبطال أوروبا بالرغم من الفوز على بورتو في لقاء الإياب من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.