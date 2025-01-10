راديو "ماركا" يتحالف ضد الإنجليزي

شهدت مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا بالسعودية.

وتغلب ريال مدريد على مايوركا (3-0)، أمس الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في مباراة شهدت الكثير من الصراعات بين لاعبي الفريقين، وخصوصًا بين الأرجنتيني بابلو مافيو مدافع مايوركا، وكل من فينيسيوس جونيور وراؤول أسيسنسيو وجود بيلينجهام لاعبي ريال مدريد.

وناقش راديو "ماركا" الإسباني، آراء الصحفيين والمحللين لأحداث المباراة، حيث تم إلقاء اللوم على بيلينجهام بشكل خاص، بعد صفعه للمدافع الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء في لعبة لم يتوقف عندها الحكم كثيرًا، لكن التقطتها الكاميرات الناقلة للقاء وتم تداولها بشكل واسع.

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وقال الناقد الإسباني جونزالو ميرو: "مافيو لاعب كرة قدم مثير للاستفزاز للغاية ويسعى إلى أن يكون مركز الاهتمام عندما يلعب ضد ريال مدريد، لكن من الغريب أن بيلينجهام لم يحصل على بطاقة صفراء ثانية، أعتقد أن هناك معايير مزدوجة".

وكان بيلينجهام قد حصل على بطاقة صفراء خلال الدقيقة 66 من المباراة، لكن حكم اللقاء ريكاردو دي بورجوس لم يتدخل في لقطة اعتدائه على مافيو.

واتفق معه الصحفي إميليو كونتريراس، قائلًا: "أعتقد أن هذا سلوك مؤسف من لاعبين محترفين، ولا أقبل حقيقة أنهم يرتكبون أخطاء لا يعلمها إلا الله. مافيو وفينيسيوس من المجرمين المتكررين. كذلك يجب انتقاد بيلينجهام بسبب الصفعة، فهي غير ضرورية".

بينما رأى المحلل خافيير تينتو، أن بيلينجهام رغم تسجيله هدف التقدم للميرنجي، إلا أنه لم يقدم أداءً جيدًا، حيث قال: "بيلينجهام قدم أداءً سيئًا بالأمس، كان أسوأ تقريبًا من فينيسيوس، إنه أسوأ بكثير من فينيسيوس".