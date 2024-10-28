توماس رونسيرو: فينيسيوس خسر الكرة الذهبية بسبب كارهي ريال مدريد ولأن ميسي يجب أن يفوز!

فينيسيوس خسر الكرة الذهبية بسبب كارهي ريال مدريد...

يعتقد الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو، أن رودري، لاعب مانشستر سيتي، ومنتخب إسبانيا، كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، بدلًا من أن يفوز بها ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان مساء اليوم الإثنين عن جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلال الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط تنافس بين عدد كبير من النجوم على الجائزة.

وكانت التوقعات تشير إلى فوز فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بالجائزة، إلا أنه في الساعات الأخيرة انتشرت تسريبات تفيد بفوز رودري، بالجائزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر رونسيرو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة كتب فيها: "أنا في حالة من الدهشة، وفي العام الماضي كان رودري، يستحق الجائزة أكثر من العام الحالي".

ومن جانبها نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، مقطع فيديو لرونسيرو، يتحدث خلاله عن الجائزة وقال: "لقد فاز بكل شيء مع مانشستر سيتي وإسبانيا في العام الماضي، ولكن كان لا بد أن يفوز بها ليونيل ميسي، مرة أخرى لأنه في العام السابق فاز بكأس العالم، وحقق مع إنتر ميامي، بطولة مدتها 24 يومًا سجل فيها ست ركلات جزاء".

وأضاف: "نعلم أن البعض صوت ليفوز رودري بالجائزة هذا العام، ليس لأنه يستحق بل لأنهم يكرهون ريال مدريد، الجميع يعلم أن العالم ينقسم إلى مشجعين ريال مدريد، وكارهين لهم".

جدير بالذكر أن البرغوث الأرجنتيني ميسي، يتصدر ترتيب قائمة أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة برصيد 8 مرات، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بالجائزة ست مرات، ويتساوى ميشيل بلاتيني، يوهان كرويف، وماركو فان باستن، بثلاث مرات لكل منهم.