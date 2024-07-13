فينيسيوس جونيور يقضي "نصف عطلة" قبل العودة إلى ريال مدريد!

البرازيلي ينتظره موسم قوي رفقة الملكي

لن ينعم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعطلة كاملة في الصيف الجاري، بل إن خطة الأحمال الخاصة به تقتضي بمنحه "نصف عطلة" لا أكثر.

ذلك لأن البرازيلي أصيب لأوقات عديدة الموسم الماضي حتى ولو كان حاسمًا بشكل كبير، وعلى الرغم من أعباء العمل ليست في ذروتها إلا أن عليه الحفاظ على مستوى مقبول من اللياقة البدنية وألا يبتعد كثيرًا عن المستوى الأعلى قبل أن يبدأ الموسم التحضيري مع ريال مدريد.

سيكون هذا برفقة مدربه الشخصي تياجو لوبو وبمتابعة من ناديه ريال مدريد، حتى لو كان الهدف هو تقليل ساعات العمل الإضافية لا أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"الراحة من أجل اللياقة" شعار سيرفعه فينيسيوس فيما تبقى من الفترة التي يقضي فيها إجازته، لكنها ليست راحة تامة، بعد موسم قوي مع الريال، واستعدادًا لموسم آخر ينتظر أن يكون متلاحم المباريات بشكل يستوجب أعلى قدر من اللياقة البدنية.