فينيسيوس جونيور يغلق باب ريال مدريد في وجه كيليان مبابي!

كيف يشكو من غياب الأهداف والمواهب من لديه فينيسيوس جونيور؟

قد يكون تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سببًا في تراجع نادي العاصمة الإسبانية عن ضم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كيليان مع باريس في صيف 2024 مع إمكانية تمديده لموسم آخر؛ وإن لم يحدث ذلك فقد يسمح النادي الفرنسي للاعبه بالرحيل الصيف المقبل للاستفادة منه وعدم رحيله مجانًا.

ووفقًا لصحيفة ماركا فإن إدارة ريال مدريد لن تدخل في تفاوض مع نظيرتها في باريس بشأن مبابي ولا تنوي دفع يورو واحد لخزانة باريس سان جيرمان، وسط حالة من العداء بين رئيس الناديين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي خاصة بعد أزمة بطولة السوبر ليج.

كما ترى إدارة ريال مدريد أن لديها ورقة رابحة بالفريق هو البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يقدم مستويات ربما أفضل من النجم الفرنسي مؤخرًا.

كما يرى نادي العاصمة الإسبانية أن راتب مبابي غير مناسب من الناحية الاقتصادية، وفقط في حالة رحيله عن باريس في 2024 ربما يكون لديه فرصة للانضمام إلى ريال مدريد الذي يرى في لاعبيه ما يكفي الفريق.