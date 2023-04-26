فينيسيوس جونيور يستغل لقطة لاعب جيرونا للسخرية من حكام الدوري الإسباني!

نجم ريال مدريد يشكك في نزاهة حكام الدوري الإسباني.

واجه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد أمسية صعبة على أرضية ملعب إستادي مونتيليفي خلال سقوط فريقه برباعية مقابل هدفين أمام جيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

اللاعب البرازيلي الدولي نال أول بطاقة صفراء في المباراة وظهر خارج تركيزه بالرغم من تسجيله الهدف الأول لريال مدريد عند الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 37 من الشوط الأول حصل مهاجم ريال مدريد على بطاقة صفراء لشكواه المتكررة من الحكم.

بعد الحادث قرر أحد المغردين اتخاذ إجراء بشأن الأمر والتحدث بنفسه، حيث كتب عبر تويتر: "كان فينيسيوس جونيور مستلقيًا على الأرض وركل لاعب جيرونا الكرة في وجهه واشتكى فيني، وحصل على بطاقة ولم يعاقب المنافس" وبعد اللقاء قام النجم البرازيلي بإعادة تغريدة المنشور عبر حسابه للسخرية من حكام الليجا معلقًا "الليجا".

خلال المباراة سخر فينيسيوس أيضًا من مشجعي جيرونا برفع يده إلى شارة بطل العالم على قميص ريال مدريد عندما شعر بالهجوم من المدرجات، الذين عاتبوه على سلوكه من خلال الغناء بكلمات غير لطيفة تجاهه.